Путін призначив собі десятого радника - з інтернету

Про це повідомляє РБК.

Президент РФ зробив пропозицію Клименку, спілкуючись з представниками IT-компаній перед пленарним засіданням форуму «Інтернет-економіка» 22 грудня, яке проходило в Москві в Центрі міжнародної торгівлі. «У мене пропозиція: переходьте на роботу в адміністрацію президента», - сказав Путін.

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Пізніше, виступаючи на форумі, Путін оголосив про пропозицію всім учасникам. «Ми домовилися про те, що якщо колеги вирішать, то все, про що ви тут домовлялися і сформулювали в якості необхідної спільної роботи для просування ваших ініціатив ми готові передати в руки одного з ваших колег, якого я запросив на роботу до адміністрації президента», - повідомив Путін.

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Сам Клименко розповів, що прийме пропозицію президента. Він уточнив, що вона стала для нього несподіваною. «Всі мої друзі знають жарт - якщо мене покличе Путін, то я піду. Напевно, треба приймати пропозицію», - сказав він.

В статусі радника президента Клименко буде відповідати за розвиток інтернету і пов'язаних з ним галузей економіки, пояснює співрозмовник РБК в Кремлі.

Досі у Володимира Путіна було дев'ять радників. Посада не дає великої апаратної ваги, проте багато радників дуже помітні. Радниками, зокрема, є Сергій Глазьєв (економіка), Ганна Левицька (соціальна сфера) і Михайло Федотов (одночасно - голова Ради з прав людини).