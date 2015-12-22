У Росії любителів підземель будуть саджати у тюрму і штрафувати на півмільйона рублів

Як випливає з тексту законопроекту, підготовленого до третього читання, за неодноразове самовільне проникнення у підземні або підводні споруди об'єктів, що охороняються у відповідності з законодавством Російської Федерації», передбачено покарання у вигляді штрафу до 500 тисяч рублів або позбавлення волі на строк до двох років, пише Слон.

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Ті ж діяння, вчинені групою осіб за попередньою змовою, караються штрафом в сумі до 700 тисяч рублів або позбавленням волі терміном до чотирьох років.

Чинне російське законодавство передбачає для діггерів адміністративне покарання у вигляді штрафу від 300 до 500 рублів.

На засіданні 22 грудня депутати Держдуми остаточно схвалили проект закону про посилення адміністративного покарання.

За проникнення на охоронювані підземні та підводні об'єкти після вступу законопроекту в силу буде передбачений штраф у розмірі від ста до 200 тисяч рублів. Спочатку верхня межа штрафу становила 300 тисяч, до другого читання вона була знижена на сто тисяч.

Штрафи за проникнення на територію, яка не відноситься до підземних або підводних об'єктів, за новим законом складуть від трьох до п'яти тисяч рублів.

Як повідомляв УНІАН, Держдума дозволила ФСБ стріляти по жінкам і дітям.