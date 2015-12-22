Держдума дозволила співробітникам ФСБ стріляти по жінках і дітях, проникати до житла у разі заворушень

Про це повідомляє РБК.

Держдума екстрено розглянула на передостанньому засіданні осінньої сесії законопроект, що розширює повноваження ФСБ щодо застосування зброї.

Це питання не стояло у порядку денному засідання Думи на 22 грудня, розглянути його попросив вже на початку засідання заступник голови комітету з безпеки "єдинорос" Ернест Валєєв. Проект підготовлений для розгляду в другому і третьому читаннях, сказав він. Нові поправки депутати підтримали без обговорення.

Законопроект внесла група сенаторів на чолі з головою комітету ради федерації з оборони Віктором Озеровим на початку липня, пізніше до авторів приєдналася глава думського комітету з безпеки Ірина Ярова. Проект був прийнятий у першому читанні 15 грудня, на збір поправок був відведений п'ятиденний термін. Поправки до проекту комітет з безпеки підтримав опитувального листа 21 грудня, без проведення засідання.

Новими поправками обмовляється, що військовослужбовці органів ФСБ можуть використовувати будь-які підручні засоби для необхідної оборони або при затриманні злочинця при відсутності вогнепальної зброї.

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У закон про ФСБ вводиться нова стаття - про проникнення до житла та інші приміщення, на земельні ділянки і території. В ній, зокрема, прописується право співробітників ФСБ проникати в приміщення для забезпечення громадської безпеки під час масових заворушеннях. Крім того, новели дають їм право застосовувати вогнепальну зброю при значному скупченні людей в цілях запобігання терактів, звільнення заручників. Поправкою до закону про державний кордон Росії допускається застосування зброї проти жінок і неповнолітніх осіб у разі вчинення ними теракту.

Для співробітників ФСБ законопроектом вводяться обмеження, зокрема заборону на контакти з іноземцями, іноземними ЗМІ, міжнародними організаціями, а також НКО, «що виконують функції іноземного агента», без санкції керівництва. Крім того, чекістам, їх дружинам і неповнолітнім дітям пропонується заборонити відкривати і мати рахунки в іноземних банках, користуватися будь-якими іншими іноземними фінансовими інструментами, а також закордонною нерухомістю, «якщо це не обумовлено вирішенням завдань оперативно-службової діяльності».

За словами Валєєва, поправки необхідні для уніфікації порядку застосування сили та спецзасобів. «Поправки внесені також до законів про поліцію, про приватну охорону. Перш підстави для застосування спецзасобів, зброї, проникнення до квартири. були регламентовані підзаконними актами», - говорить депутат. За його словами, в прискореному прийнятті закону немає нічого незвичайного, «поправки були розглянуті та опрацьовані».

Раніше суперечка у Держдумі і заперечення у правозахисників викликав інший законопроект, що розширює повноваження працівників МВС щодо застосування зброї. Поправки до закону про поліцію були внесені до Держдуми групою депутатів на чолі з головою комітету з безпеки Іриною Яровою в самому кінці весняної сесії. Документ істотно розширює повноваження поліцейських, дозволяючи їм, зокрема, заради захисту громадян стріляти в жінок без видимих ознак вагітності. Але в осінню сесію резонансну ініціативу так і не розглянули.

Законодавці знову заговорили про необхідність додати прав силовикам, після того, як 31 жовтня в небі над Синаєм був збитий російський літак. На спільному засіданні депутатів і сенаторів було запропоновано розширити повноваження силовиків для боротьби з тероризмом та його профілактики.