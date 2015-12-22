ООН: Понад 300 тисяч дітей в Ємені страждають від виснаження

Всього, за її словами, близько 7,6 мільйона людей в країні для виживання вкрай потребують продовольчої допомоги.

Близько 8 мільйонів чоловік сьогодні не мають постійного і безпечного доступу до питної води, передає РИА Новости.

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"Щонайменше 2 мільйони людей недоїдають, включаючи 320 тисяч дітей, які страждають від виснаження", — сказала Канг на засіданні РБ ООН по Ємену.

За її словами, на даний момент конфліктом охоплені 20 з 22 провінцій в країні. "Щонайменше 1,8 мільйона дітей були змушені кинути навчання, при цьому ще 1,6 мільйона дітей до того моменту не відвідували школи ще до початку кризи", — зазначила Канг.

За її словами, 2,5 мільйона людей в Ємені є внутрішніми переселенцями. Найбільша кількість — близько 400 тисяч — приймає провінції Таїз. Слідом ідуть північні провінції Амрані і Хадджа. Ще близько 170 тисяч єменців втекли в сусідні країни.

За даними агентств ООН, з моменту ескалації ситуації в країні з березня нинішнього року в період до середини листопада в Ємені загинули 5 тисяч 878 осіб і 27 тисяч 867 осіб були поранені.