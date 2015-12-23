У Держдумі РФ пропонують ввести санкції проти Coca-Cola, Visa, MasterCard та інших гігантів

Про це заявив перший заступник голови комітету Держдуми з економполітики Михайло Ємельянов, повідомляють РИА Новости.

"Як екстравагантні, але чутливі для американців, можна припустити заходи, які давно пропонувалися раніше – це введення підвищених акцизів на продаж солодких газованих напоїв. Насамперед постраждають Coca-Cola і Pepsi", — сказав Ємельянов.

Крім того, кроками у відповідь РФ на розширення санкцій США могли б стати заборона американським фінансовим консультантам і аудиторам надавати послуги російським компаніям, обмеження використання в Росії платіжних карт Visa і MasterCard, а також можливе в перспективі скорочення закупівлі літаків Boeing, вважає Ємельянов.

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"У нас дійсно в ходу Visa, MasterCard. Треба подумати про заходи з обмеження обігу цих карт, залишити їх поки для зарубіжного ринку, і одночасно активно впроваджувати нашу платіжну картку", — зазначив Ємельянов.

Він вважає, що заходи у відповідь РФ можуть торкнутися і найбільших американських банків. За його словами, це дуже суттєвий сегмент, на який можна вплинути.

Депутат також вважає, що треба мати на увазі і авіапромисловість. "Принаймні закупівлю американських вертольотів треба заборонити в Росії. Ну і думати, що робити з літаками Boeing, як їх потихеньку замінювати", — сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, США посилили санкції проти 34 фізичних і юридичних осіб за дії Російської Федерації в Україні, а також ввели нові. У свою чергу, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Москва проаналізує рішення США щодо антиросійських санкцій і виробить відповідні заходи. Пєсков також назвав розширення санкційного списку США таким, що суперечить логіці і є недружньою лінєю щодо Росії.