Посол ЄС в Росії оцінив перспективи продовження діалогу з Кремлем

Про це заявив глава представництва ЄС в РФ Вігаудас Ущацкас, передає РІА Новости.

"Також варто зазначити, що наші відносини в майбутньому не будуть такими ж, як раніше, тому що відверта агресія (з боку Росії щодо України - Ред.) сильно вдарила по довірі. Але з іншого боку, ми повинні сприяти плідній взаємодії з тих питань, які очевидно відповідають нашим взаємним інтересам", - сказав він.

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За словами Ушацкаса, діалог між РФ і ЄС не зупинився. "Міністр Лавров і пані Могеріні останнім часом зустрічаються, напевно, майже щотижня", - сказав він.

"Я б сказав, що це частина нової реальності: таких високих, таких знакових зустрічей, якими до кризи у наших відносинах були саміти Росія-ЄС, що проводилися два рази на рік, напевно, вже не буде", - зазначив глава представництва ЄС в РФ.