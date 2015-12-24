Путін звинуватив спекулянтів у зниженні життєвого рівня росіян

Про це він заявив, виступаючи на нараді з членами російського уряду в четвер.

"Сьогодні необґрунтоване, прямо скажемо, спекулятивне підвищення вартості продуктів, товарів, послуг призводить до зниження життєвого рівня людей. Потрібно використовувати всі наявні ринкові інструменти для стримування зростання цін, розширити частку недорогих, але якісних вітчизняних товарів", — цитує Путіна РИА Новости.

Нагадаємо, майже половина росіян (49 відсотків) пожалілася на погіршення матеріального становища за підсумками 2015 року, йдеться в дослідженні фонду "Громадська думка".

Як повідомляв УНІАН, у Росії з 1 січня продукція з Туреччини і України, яка незаконно потрапила на територію країни, буде знищуватися.