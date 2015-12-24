У США вісім людей загинули в результаті шторму

За даними телеканалу, в штаті Міссісіпі, де був помічений торнадо, загинули чотири людини, у тому числі семирічна дитина, близько 40 людей отримали поранення в шести округах штату. Дві людини пропали без вісті.

Губернатор штату ввів режим надзвичайного стану в зв'язку з наслідками шторму, пише Росбалт.

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Три людини загинули в штаті Теннессі. Як заявив директор управління з надзвичайних ситуацій Теннессі Гарі Роджерс, ще двоє вважаються зниклими без вести, ряд будинків в штаті отримали пошкодження.

У штаті Арканзас у середу одна дівчина загинула через падіння дерева на житловий будинок. Дитина, врятована при падінні дерева, була госпіталізована.

Сильні вітри і дощі обрушилися на американські штати в південно-східній частині країни в середу. Найбільша загроза виникнення торнадо була зафіксована в штатах Міссісіпі, Теннессі, Арканзас і ряді районів Міссурі, Іллінойс і Кентуккі. Метеорологічний центр США зареєстрував 14 ураганів в штаті Міссісіпі в середу.