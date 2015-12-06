На північному заході Англії введено "червоний" рівень загрози через шторм Десмонд
Через ураган та підтоплення порушено залізничне сполучення, закрито десятки доріг. Місцева влада закликає населення не залишати оселі.
На північному заході Англії введено найвищий "червоний" рівень загрози у зв'язку з приходом в регіон шторму Десмонд. Про це оголосила Головна метеорологічна служба Сполученого Королівства, повідомляє ТАСС.
На даний час найважча ситуація спостерігається в графстві Камбрія, де через різкий підйом рівня води поліція була змушена евакуювати жителів прямо з їхніх будинків. Очікується, що протягом найближчих годин у регіоні може випасти ще до 150 мм опадів, що може привести до повного або часткового затоплення цілих міст та сіл.
Додаткові проблеми створює сильний вітер, швидкість якого в регіоні сягає 120 кілометрів/година. Через ураган та підтоплення порушено залізничне сполучення, закрито десятки доріг. Місцева влада закликає населення не залишати оселі та без крайньої необхідності не вирушати в дорогу.
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Повідомляється, що шторм може представляти безпосередню загрозу для життя та здоров'я місцевих жителів. За інформацією ЗМІ, через сильний вітер на півночі Лондона 90-річний чоловік потрапив під колеса автобуса, врятувати його не вдалося.
Всього в країні на даний час оголошено близько 100 попереджень про повені, близько чверті з яких обіцяють бути сильними. "Червоне" штормове попередження, крім загрози життю людей, також означає ймовірність серйозних руйнувань.
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