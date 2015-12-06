На північному заході Англії введено "червоний" рівень загрози через шторм Десмонд

На північному заході Англії введено найвищий "червоний" рівень загрози у зв'язку з приходом в регіон шторму Десмонд. Про це оголосила Головна метеорологічна служба Сполученого Королівства, повідомляє ТАСС.

На даний час найважча ситуація спостерігається в графстві Камбрія, де через різкий підйом рівня води поліція була змушена евакуювати жителів прямо з їхніх будинків. Очікується, що протягом найближчих годин у регіоні може випасти ще до 150 мм опадів, що може привести до повного або часткового затоплення цілих міст та сіл.

Додаткові проблеми створює сильний вітер, швидкість якого в регіоні сягає 120 кілометрів/година. Через ураган та підтоплення порушено залізничне сполучення, закрито десятки доріг. Місцева влада закликає населення не залишати оселі та без крайньої необхідності не вирушати в дорогу.

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Повідомляється, що шторм може представляти безпосередню загрозу для життя та здоров'я місцевих жителів. За інформацією ЗМІ, через сильний вітер на півночі Лондона 90-річний чоловік потрапив під колеса автобуса, врятувати його не вдалося.

Всього в країні на даний час оголошено близько 100 попереджень про повені, близько чверті з яких обіцяють бути сильними. "Червоне" штормове попередження, крім загрози життю людей, також означає ймовірність серйозних руйнувань.

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Як повідомляв УНІАН, близько 9 тисяч будинків в Естонії, як і раніше залишаються без світла після штормового вітру, який вирував усю ніч та продовжився у суботу.