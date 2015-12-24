Спійманий на поїданні бургера у піст протоірей Чаплін пояснив своє звільнення розбіжностями з патріархом Кирилом

Про це повідомляє «Русская служба новин».

«Ми досить серйозно розійшлися з Його Святістю в розумінні того, яка має бути роль церкви у державі та суспільстві. Я вважаю, що ми повинні бути незалежні, ми повинні критично вести діалог з владою, не підтакувати їй, сперечатися з нею, сперечатися з суспільством, навіть якщо хтось не погоджується з тим, що віруючі люди кажуть», - сказав він.

Чаплін сказав, що радий цій можливості відпочити, і зазначив, що в цілях оптимізації могли б бути зроблені скорочення в менш ефективно працюючих відділах.

Раніше повідомлялося, що відділ із взаємин церкви з суспільством та ЗМІ очолить Легойда.

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ЗМІ нагадує, що на початку грудня в соцмережах широке обговорення викликала фотографія протоієрея Чапліна в одному з ресторанів мережі Mcdonald's. На фото видно, що священнослужитель купив собі бургер і чай.

У свою чергу Чаплін заявив, що їв пісну їжу у Mcdonald's і не бачить в цьому гріха. Він додав, що якби була створена подібна мережа швидкого харчування з російською кухнею, він ходив туди.