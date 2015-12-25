Єлизавета II у посланні на Різдво висловила надію на майбутнє

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

"Правда, світ у цьому році пережив похмурі події, - сказала королева, сидячи за своїм робочим столом у кабінеті XVIII століття в Букінгемському палаці, - але в Євангелії від Іоанна є рядок, що вселяє велику надію. Її часто читають під час різдвяних служб: "І світло у темряві світить, і темрява не обгорнула його".

Читайте такожПапа Римський у різдвяному посланні просив миру для Сирії та України

Єлизавета II сама пише свої послання на Різдво, і, як зазначає кореспондент Бі-бі-сі при королівському дворі Ніколас Уїтчелл – її нинішнє звернення ще раз підкреслило, як важлива для королеви її християнська віра.

Звертаючись до ситуації з біженцями в Європі, Єлизавета II нагадала, що Ісус Христос, незважаючи на всі гоніння і переслідування, продовжував проповідувати любов, а не помсту і насильство.

Вона згадала також, що цього року світ відзначив 70-річчя закінчення Другої світової війни, і висловила подяку всім, хто приніс перемогу.

Читайте такожКоролева Англії б'є рекорд за тривалістю правління

Королева сказала, що вона з нетерпінням чекає настання 2016 року, в якому їй виповниться 90 років. За її словами, радість свята вона зможе розділити і з наймолодшими членами своєї сім'ї. Єлизавета II нагадала, що в минулому році народилася її п'ята правнучка, принцеса Шарлотта, дочка герцога і герцогині Кембриджських Вільяма і Кетрін.