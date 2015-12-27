Урагани і торнадо в США: загинули 18 людей, десятки постраждалих (фото)

У штатах Міссісіпі, Теннессі, Арканзас і Алабама за останні дві доби число жертв ураганів і торнадо зросло до 18, близько 60 осіб постраждали. Про це повідомляє "ТАСС" із посиланням на AP.

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За інформацією видання, наразі підтверджено загибель 10 осіб, у тому числі 7-річного хлопчика, в Міссісіпі, шести осіб - в Теннессі і по одній - в Арканзасі та Алабамі. Деякі з постраждалих у важкому стані.

За інформацією місцевих ЗМІ, в штаті Міссісіпі зруйновано або сильно пошкоджено більше 240 будинків. В чотирьох штатах, а також в Техасі пошкоджені всього понад 800 осель.

Крім того, через повені в Алабамі закриті майже 200 доріг. Раніше синоптики попередили про можливість виникнення торнадо жителів десяти американських штатів. У деяких було оголошено загрозу повеней.

Як повідомлялося раніше, більше 150 тис. жителів покинули свої будинки в південноамериканських країнах Парагваї, Аргентині і Бразилії через безпрецедентні повені, які тривають третій день.