Понад 150 тисяч жителів евакуйовані через повені у Південній Америці
Понад 150 тис. жителів залишили свої оселі у південноамериканських країнах Парагваї, Аргентині та Бразилії через триваючі третій день поспіль повені, подібні до яких у регіоні не спостерігалося вже десятки років.
Як передає Бі-Бі-Сі, найбільше від стихії постраждав Парагвай. Президент країни Орасіо Кортес увів надзвичайний стан. Рівень води в річці Парагвай вже практично наблизився до критичного, і новий приплив води загрожує затопити всю столицю країни Асунсьйон і прилеглі райони.
Читайте такожЗливи загрожують повністю затопити столиці ПарагваюВлада Парагваю вважає, що, можливо, їм доведеться евакуювати все населення, яке живе уздовж берегів річки, - тобто ще десятки тисяч людей.
Від небувалих тропічних дощів підвищився рівень більшості річок також в Уругваї, Аргентині та Бразилії.
На півночі Аргентини евакуйовано близько 20 тис. осіб. У південному бразильському штаті Ріу-Гранді-ду-Сул близько 1800 сімей були змушені залишити свої оселі.