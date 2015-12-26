Понад 150 тисяч жителів евакуйовані через повені у Південній Америці

Як передає Бі-Бі-Сі, найбільше від стихії постраждав Парагвай. Президент країни Орасіо Кортес увів надзвичайний стан. Рівень води в річці Парагвай вже практично наблизився до критичного, і новий приплив води загрожує затопити всю столицю країни Асунсьйон і прилеглі райони.

Читайте такожЗливи загрожують повністю затопити столиці ПарагваюВлада Парагваю вважає, що, можливо, їм доведеться евакуювати все населення, яке живе уздовж берегів річки, - тобто ще десятки тисяч людей.

Від небувалих тропічних дощів підвищився рівень більшості річок також в Уругваї, Аргентині та Бразилії.

На півночі Аргентини евакуйовано близько 20 тис. осіб. У південному бразильському штаті Ріу-Гранді-ду-Сул близько 1800 сімей були змушені залишити свої оселі.