США очолили рейтинг по експорту зброї, РФ посіла друге місце - NYT
Дослідницька служба при Конгресі США опублікувала щорічну доповідь, в якому поставила Росію на друге місце після США за експортом зброї.
Про це пише Лента.ру з посиланням на The New York Times.
Наголошується, що США зберегли лідерство в цій сфері, збільшивши виручку від експорту озброєнь на 10 мільярдів доларів. Так, у 2013-му американці заробили 26,7 мільярда доларів, а в 2014-му збільшили цей показник до 36,2 мільярда. Зростання пояснюється великими контрактами з Катаром, Саудівською Аравією і Південної Кореєю. Таким чином, США контролюють 50 відсотків світового ринку зброї.
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У 2014 році Росія заробила від продажу зброї 10,2 мільярда доларів (в 2013-м — 10,3 мільярда).
На третьому місці опинилася Швеція з виручкою в 5,5 мільярда доларів. Потім йдуть Франція (4,4 мільярда) і КНР (2,2 мільярда).