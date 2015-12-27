В результаті торнадо і ураганів в США загинули 30 осіб (фото)

Про це повідомляє РИА Новости за інформацією телеканалу NBC.

Раніше повідомлялося про 26 жертв, у тому числі вісьмох загиблих в результаті торнадо в Техасі. Десять людей стали жертвами негоди в Міссісіпі, шість чоловік – у Тенессі, ще по одному – в штатах Арканзас і Алабама.

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Влада поки не готова дати точну оцінку збитку.

За даними синоптиків, в регіоні триватимуть сильні снігопади.