В результаті торнадо і ураганів в США загинули 30 осіб (фото)
16:53, 27 грудня 2015Світ
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Число жертв негоди на півдні і південному сході США досягло 29, серед загиблих, за останніми даними, 11 жителів Техасу
Про це повідомляє РИА Новости за інформацією телеканалу NBC.
Раніше повідомлялося про 26 жертв, у тому числі вісьмох загиблих в результаті торнадо в Техасі. Десять людей стали жертвами негоди в Міссісіпі, шість чоловік – у Тенессі, ще по одному – в штатах Арканзас і Алабама.
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Влада поки не готова дати точну оцінку збитку.
За даними синоптиків, в регіоні триватимуть сильні снігопади.
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