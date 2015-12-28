Шрі-Ланка: президент закликає висікти організаторів концерту Іглесіаса - BBC

Про це повідомляє BBC Україна.

Майтріпала Сірісена сказав, що поведінка тих місцевих жінок, які дозволили собі вибігати на сцену, щоб поцілувати співака, і кидали в нього свою нижню білизну, була "нецивілізованою".

На його думку, організаторів треба висікти "отруйними хвостами ската". При цьому він сказав, що не наполягає на тому, щоб такому покаранню піддавалися самі жінки.

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Концерт відбувся в столиці країни, місті Коломбо, 20 грудня і проходив у рамках турне "Любов і секс".

Коментарів організаторів поки не було.