Давутоглу: Росія завдає удари переважно по сирійській опозиції

Про це заявив прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу, передає ТАСС.

"З 4198 вильотів, здійснених Росією за останній час, тільки 191 був спрямований проти ІД", - сказав він.

При цьому Давутоглу заявив, що "підставою для присутності в Сирії інших сторін є боротьба з ІД". Він висловив думку, що "Росії потрібно терміново відмовитися від ударів по помірній опозиції".

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Щодо майбутнього сусідньої країни, турецький прем'єр сказав, що "врегулювання кризи в Сирії стане можливим тільки у випадку передачі влади законному уряду замість Асада". "Ініціатива, яка передбачає продовження існування керівництва, що повністю втратило легітимність, не зможе принести в Сирію мир і стабільність", - наполягав він.

"Резолюція Ради Безпеки ООН - це позитивний крок з точки зору пошуку дипломатичного рішення", - визнав Давутоглу. Але, за його версією, "її потрібно втілювати в життя у відповідності з реалістичними перспективами захисту народу Сирії від тиранії Асада".