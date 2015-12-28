У Кремлі прокоментували повідомлення про секретну місію спецпредставника Путіна з Сирії

Про це повідомляє РБК.

Лаврентьєв з робочих питань дійсно веде човникову дипломатію в країнах близькосхідного регіону, які залучені в процес політичного врегулювання в Сирії, зазначив Пєсков.

За словами Пєскова, Лаврентьєв був призначений на свою посаду за кілька тижнів до того, як Путін відвідав Іран. «Він досить активно займається питанням і відвідує різні країни регіону», - сказав Пєсков.

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Раніше ізраїльська газета Haaretz повідомила, що Лаврентьєв відвідав Ізраїль з секретною місією, в ході якої обговорювалися деталі угоди про припинення війни у Сирії. Російську делегацію прийняв радник прем'єр-міністра Ізраїлю з національної безпеки Йоссі Кохен, крім того, Лаврентьєв зустрівся з представниками МЗС та канцелярії прем'єр-міністра Ізраїлю, уточнює видання.