У Кремлі прокоментували повідомлення про секретну місію спецпредставника Путіна з Сирії
Прес-секретар президента Дмитро Пєсков прокоментував інформацію ізраїльських ЗМІ про те, що спецпредставник президента з сирійського врегулювання Олександр Лаврентьєв відвідав Ізраїль.
Про це повідомляє РБК.
Лаврентьєв з робочих питань дійсно веде човникову дипломатію в країнах близькосхідного регіону, які залучені в процес політичного врегулювання в Сирії, зазначив Пєсков.
За словами Пєскова, Лаврентьєв був призначений на свою посаду за кілька тижнів до того, як Путін відвідав Іран. «Він досить активно займається питанням і відвідує різні країни регіону», - сказав Пєсков.
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Раніше ізраїльська газета Haaretz повідомила, що Лаврентьєв відвідав Ізраїль з секретною місією, в ході якої обговорювалися деталі угоди про припинення війни у Сирії. Російську делегацію прийняв радник прем'єр-міністра Ізраїлю з національної безпеки Йоссі Кохен, крім того, Лаврентьєв зустрівся з представниками МЗС та канцелярії прем'єр-міністра Ізраїлю, уточнює видання.