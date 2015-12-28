У Південній Америці понад 180 тисяч осіб вимушено залишили свої будинки через повені (фоторепортаж)

Як повідомило в понеділок уругвайське Національне управління з надзвичайних ситуацій (SINAE), за останню добу кількість постраждалих від стихії тільки в цій республіці зросла до 16311 осіб, передає ТАСС.

З них 1,9 тис. були евакуйовані, 14,4 тис. покинули свої будинки самостійно. За даними місцевих метеорологів, зростання рівня води в річці Уругвай вже досяг свого піку.

Найзначніше від розгулу стихії постраждав Парагвай, де свої будинки були змушені залишити понад 140 тис. чоловік. За даними управління з надзвичайних ситуацій Асунсьйона, в столиці республіки були евакуйовані 18,2 тис. сімей.

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Як зазначив глава органу Віктор Уго Хуліо, рівень води в річці Парагвай зупинився на позначці 7,82 м. За прогнозами метеорологів, він буде знижуватися до березня, після чого може знову піти вгору. За цей рік Парагвай вже втретє виходить з берегів, перевищуючи критичну позначку 5,5 м.

Минулого тижня в Парагваї сильним вітром були повалені десятки дерев, внаслідок чого загинули чотири людини. У парагвайській столиці є перебої з електропостачанням. У постраждалих районах було оголошено надзвичайний стан.

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Раніше УНІАН повідомляв, що понад 150 тис. жителів покинули свої будинки в південноамериканських країнах Парагваї, Аргентині і Бразилії через повені, що тривають третій день, подібних яким у регіоні не спостерігалося вже десятки років.