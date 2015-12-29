Через незгоду щодо "житлового питання" красноярський пенсіонер підпалив міськадміністрацію, є жертви
Правоохоронні органи Красноярського краю затримали чоловіка 1952 року народження, який підозрюється у підпалі будинку міської адміністрації Дудінки.
Про це повідомила прес-служба ГУ МВС у Красноярському краю, повідомляє РБК.
Сам затриманий пенсіонер заявив поліцейським, що причиною, яка штовхнула його на злочин, стала «незгода з питання житлового спору», додали в прес-службі МВС. За даними FlashSiberia, мова йде про відмову влади надати чоловікові державне житло.
Вирішується питання про порушення кримінальної справи.
Раніше в СКР у Красноярському краю повідомили, що в результаті пожежі в будівлі міськадміністрації Дудінки дві людини загинули і вісім постраждали. Раніше джерело в екстрених службах краю повідомило агентству, що в результаті пожежі загинула одна людина і п'ятеро постраждали.
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У крайовому МНС уточнили, що пожежа була локалізована на площі 200 кв. м, з будівлі евакуювали понад 50 осіб.
Пожежа в будівлі міськадміністрації Дудінки, що знаходиться на півночі Красноярського краю, сталася у вівторок вдень. Спочатку площа пожежі становила 150 кв. м.