Через незгоду щодо "житлового питання" красноярський пенсіонер підпалив міськадміністрацію, є жертви

Про це повідомила прес-служба ГУ МВС у Красноярському краю, повідомляє РБК.

Сам затриманий пенсіонер заявив поліцейським, що причиною, яка штовхнула його на злочин, стала «незгода з питання житлового спору», додали в прес-службі МВС. За даними FlashSiberia, мова йде про відмову влади надати чоловікові державне житло.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи.

Раніше в СКР у Красноярському краю повідомили, що в результаті пожежі в будівлі міськадміністрації Дудінки дві людини загинули і вісім постраждали. Раніше джерело в екстрених службах краю повідомило агентству, що в результаті пожежі загинула одна людина і п'ятеро постраждали.

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У крайовому МНС уточнили, що пожежа була локалізована на площі 200 кв. м, з будівлі евакуювали понад 50 осіб.

Пожежа в будівлі міськадміністрації Дудінки, що знаходиться на півночі Красноярського краю, сталася у вівторок вдень. Спочатку площа пожежі становила 150 кв. м.