Війська Асада витіснили опозиційні сили з військової бази на півдні Сирії - ЗМІ

Про це пише DT.ua з посиланням на The Washington Post.

"Військова база знаходиться на відстані близько 90 км на південь від Дамаску, столиці Сирії, недалеко від кордону з Йорданією. Сирійська армія втратила контроль над базою в січні минулого року. Крім того, армії Сирії вдалося взяти під контроль кілька населених пунктів і північну частину міста Дар'а, столиці провінції", - наголошується в повідомленні.

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За словами директора Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини Рамі Абдурахмана, повернення бази та населених пунктів у провінції Дар'а "дуже важливо для посилення сил режиму (президента Сирії Башара Асада - ред.)". Це пов'язано з тим, що відтепер урядові сили контролюють дорогу, що з'єднує Дамаск і Дар'а.