ЗМІ: Убитий ІДІЛ "російський шпигун" вів подвійне життя

Про це повідомляє Daily Mail.

Як стверджують друзі Хасієва, 23-річний молодий чоловік мав зв'язки як з радикальними мусульманськими угрупованнями, так і з російськими секретними службами. Відзначається, що в його близькому оточенні були чеченці, які вирушили до Сирії воювати на стороні ІД. Вони закликали приєднатися до них.

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При цьому, за словами колишньої викладачки, кількох знайомих і представників спецслужб, у Хасієва були зв'язки в поліції, а сам він мав ліцензію МВС на охоронну діяльність. Автор статті підкреслює, що при народженні молодій людині було дано ім'я Євген Юдін, і саме так він і представлявся на роботі. У коледжі він також був зареєстрований під цим іменем, проте його колишня викладачка Тетяна Майстревська каже, що в класі він просив називати його Магомедом.

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Раніше повідомлялося, що сім'я Магомеда Хасієва заявила, що загиблий був помірним мусульманином.

Як повідомляв УНІАН, терористичне угрупування ІД опублікувала в мережі відеозапис, на якій зображена кара «російського шпигуна». На відео молодий чоловік повідомляє, що його завербувала російська розвідка - він був звинувачений у контрабанді наркотичних речовин і шляхом шантажу примушений вирушити до Сирії. Молодий чоловік стверджує, що йому було доручено займатися пошуком тих, хто мав намір повернутися до РФ для організації терактів, але в підсумку він був спійманий ІД.