"Каліфорнійських стрільців" підозрюють у підготовці кількох терактів у США - ЗМІ

Про це повідомляє Reuters з посиланням на високопоставлене джерело в американському уряді, передає Лента.ру.

Слідчі, за інформацією агентства, прийшли до такого висновку у зв'язку з тим, що у терористів із Сан-Бернардіно було знайдено багато зброї. Де саме вони збиралися організувати інші атаки, не уточнюється.

Читайте такожФБР: напад в Каліфорнії розслідують як "акт тероризму" - BBC

За інформацією співрозмовника агентства, в даний момент йде перевірка на предмет зв'язку з терористичними організаціями Енріке Маркеса, підозрюваного в поставках зброї Фаруку і Малік.

Раніше УНІАН повідомляв, що влада США не має даних про те, що підозрювані у стрільбі в Каліфорнії пов'язані з «Ісламсьою державою» або іншими іноземними терористичними угрупованнями.