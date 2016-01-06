У Бахрейні затримали членів пов'язаного з Іраном "терористичного осередку"

Як повідомляє телеканал "Аль-Арабія", представники Міністерства внутрішніх справ Бахрейну затримали шість осіб, проте одному з членів групи вдалося втекти в Іран. Повідомляється, що керівниками осередки були брати Алі і Мохамед Фахраві.

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Влада королівства ідентифікує групу як "Куруб аль-Баста" і стверджує про її зв'язки з "терористичною мережею, що здійснила" вибух 28 липня 2015 року, в результаті якого загинуло 2 бахрейнських поліцейських.

Повідомляється, що Алі Фахраві в 2011 році відвідував Іран, де нібито організовував "логістичну та фінансову підтримку" для цієї мережі в Бахрейні.

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