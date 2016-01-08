В Іраку в результаті авіаудару поранено одного з польових командирів ІД

Про це повідомив інформцентр командування операціями ЗС Іраку, передає ТАСС.

"Є підтверджена інформація про пораненні так званого офіційного представник ДАІШ (арабська назва ІД) в атаці іракських ВПС в регіоні Барвана", - наголошується в заяві, яку наводить телеканал "Аль-Маядін". Подробиці не повідомляються.

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Між тим, телеканал "Ас-Сумарія" з посиланням на представників Ради провінції Анбар повідомив про те, що аль-Аднані був убитий в Барвані під час боїв між ІД і урядовими військами, які проходили нещодавно в цьому районі .

Як повідомляв УНІАН, ремли, контрольовані "Ісламською державою" (ІД) в Іраку, до кінця 2015-го скоротилися на 40 відсотків. У Сирії ІДІЛ втратило 20 відсотків своїх територій.