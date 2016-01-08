ЗМІ: Пояси смертників для терактів у Парижі збирали в Брюсселі
12:18, 08 січня 2016Світ
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Пояси з вибухівкою терористів-смертників, що здійснили напади в Парижі, були виготовлені в одній із квартир Брюсселя.
REUTERS
Про це повідомляє De Standaard.
Слідчі знайшли квартиру в брюссельській комуні Схарбек, яка, як вони вважають, служила явочною квартирою терориста Салаха Абдеслама після терактів.
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Майстерню з виготовлення бомб слідство виявило 9 грудня під час обшуків. В квартирі були знайдені сліди вибухових речовин, а також три пояси, зшиті власноруч.
Також у приміщенні були виявлені відбитки пальців Абдеслама. Він перебуває в розшуку з 13 листопада, коли його брат підірвав себе у ніч терактів в Парижі, коли було вбито 130 осіб.
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