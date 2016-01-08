Уряд Нідерландів проведе кампанію на підтримку України перед референдумом

Уряд Нідерландів проведе кампанію на підтримку Асоціації України з ЄС перед референдумом. Про це заявив прем'єр-міністр країни Марк Рютте, пише Euobserver.

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За словами Рютте, угода піде на користь як Євросоюзу, так і Нідерландам.

"Я буду там і я буду пояснювати, чому ми підписали цю угоду... Ми торгова нація. Ми живемо за договорами про вільну торгівлю і Україна – черговий приклад цього", - сказав він.

"Ті, хто схильні голосувати проти (ратифікації Угоди - УНІАН), вважають, що це може стати першим кроком до членства України в ЄС. Але це не має нічого спільного зі вступом", - додав Рютте.

Прем'єр також підкреслив, що угоду з Україною підтримує весь уряд країни.

Нагадаємо, виборча комісія Нідерландів прийняла позитивне рішення про проведення референдуму щодо ратифікації Угоди про асоціацію Україна-ЄС в жовтні минулого року. Він призначений на 6 квітня і матиме рекомендаційний характер.