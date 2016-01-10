У столиці М'янми пожежа на ринку знищила 1,6 тисячі магазинів (фото, відео)

Як повідомляє "Сіньхуа", збиток, завданий пожежею, оцінений у понад 3,6 мільярда кьятів (2,7 мільйона доларів США).

Вогонь був приборканий після більш ніж чотирьох годин роботи 65 пожежних машин і 600 пожежників.

Пожежа зачепила три верхніх поверхи будівлі. Зазначається, що на третьому поверсі розміщувалися магазини текстилю та одягу, на четвертому - магазини косметики та лікарських засобів, а на п'ятому - заклади харчування.

Причина пожежі з'ясовується.