Віце-прем'єр Туреччини: Більшість загиблих у теракті на площі Султанахмет – іноземці

"Більшість загиблих на площі Султанахмет – іноземці. Двоє поранених знаходяться у важкому стані", — сказав Куртулмуш на брифінгу в Анкарі, повідомляє РИА Новости.

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Як повідомляв УНІАН, 12 січня на площі Султанахмет у центрі Стамбула пролунав вибух, який забрав життя 10 людей.

Нагадаємо, турецька влада встановила заборону на публікацію в ЗМІ будь-якої інформації про вибух у Стамбулі.