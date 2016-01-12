Віце-прем'єр Туреччини: Більшість загиблих у теракті на площі Султанахмет – іноземці
15:07, 12 січня 2016Світ
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Більшість жертв теракту на площі Султанахмет в історичному центрі Стамбула є іноземцями, заявив віце-прем'єр Туреччини Нуман Куртулмуш.
REUTERS
"Більшість загиблих на площі Султанахмет – іноземці. Двоє поранених знаходяться у важкому стані", — сказав Куртулмуш на брифінгу в Анкарі, повідомляє РИА Новости.
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Як повідомляв УНІАН, 12 січня на площі Султанахмет у центрі Стамбула пролунав вибух, який забрав життя 10 людей.
Нагадаємо, турецька влада встановила заборону на публікацію в ЗМІ будь-якої інформації про вибух у Стамбулі.
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