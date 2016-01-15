В Японії в результаті ДТП за участю туристичного автобуса загинули близько 14 осіб

Про це повідомляє Bloomberg.

В результаті ДТП госпіталізовано 27 людей, 19 із них перебувають у важкому стані, повідомили в місцевому управлінні пожежної охорони.

Зокрема, автобус, на борту якого знаходилася 41 людина, близько 2 години ночі п'ятниці за місцевим часом вдарив дорожню огорожу, перекинувся і впав з більш ніж 3-метрової висоти по дорозі в Каруідзава, що в префектурі Нагано.

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Згідно телевізійних картинок, в районі ДТП не було снігу, а за інформацією Kyodo News, ожеледиці на дорозі також не спостерігалося.

Відзначається, що автобус бюджетного оператора Keyth Tour прямував із Сіндзюку (адміністративний центр префектури Токіо) на гірськолижний курорт. Вік багатьох пасажирів становить близько 20 років.