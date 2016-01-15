У Кремлі зустріч радника Путіна з Нуланд назвали "конструктивним мозковим штурмом"

У РФ вважають, що консультації з помічником секретаря Держдепу США Вікторією Нуланд пройшли конструктивно. Про це заявив радник російського лідера Володимира Путіна Владислав Сурков, пишуть "РИА Новости".

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"Відбулися досить грунтовні, конструктивні та корисні консультації. Це був свого роду мозковий штурм з пошуку компромісів для реалізації Мінських угод", — заявив Сурков журналістам.

За його словами, "щодо деяких чутливих питань, як, наприклад, конституційна реформа (в Україні), безпека і вибори висувалися ідеї, які можуть бути обговорені в контактній групі "нормандському форматі" (РФ, Німеччина, Франція, Україна)".

Зустріч політиків за закритими дверима тривала більше шести годин.

Відзначимо, раніше в Держдепі США заявили, що зустріч помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Вікторії Нуланд з радником президента Росії Владиславом Сурковим спрямована на забезпечення повного виконання Мінських угод.