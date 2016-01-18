Oxfam: Статки 1% населення Землі зрівнялися зі статками решти людства разом узятого

Багатство світових багатіїв зросло з 2010 року на 44%, передає Радіо Свобода.

Таким чином добробут 1% найбагатших людей на Землі зрівнявся з добробутом решти людства разом узятого, йдеться у звіті Oxfam напередодні Всесвітнього економічного форуму в швейцарському Давосі.

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В документі наголошується, що близько половини з числа найзаможніших живуть у США, 17 – в Європі, а решта у Китаї, Бразилії, Мексиці і Японії.

Водночас Організація Об'єднаних Націй опублікувала доповідь, в якій наголосила, що світ повинен виділити 15 мільярдів доларів на рік, щоб допомогти жертвам конфліктів і стихійних лих.

Як повідомляв УНІАН, рік тому Oxfam прогнозував таку ситуацію, що до 2016 року 1% населення Землі буде багатший за решту 99%.

Тоді голова Oxfam Уінні Бьяніма заявила, що нерівність досягла приголомшливих масштабів, і розрив між найбагатшими і найбіднішими стрімко зростає.

Благодійна організація також закликала владу держав світу до боротьби з ухиленням від сплати податків та поліпшення якості державних послуг, а також закликала законодавчо закріпити мінімальний розмір оплати праці та прожитковий мінімум, щоб сприяти більш рівномірному розподілу доходів.