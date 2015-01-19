Oxfam: до 2016 року 1% населення Землі буде багатший за решту 99%

Такий прогноз оприлюднила британська благодійна організація Oxfam, передає Бі-бі-сі. Організація намагається привернути увагу до зростаючої нерівності у світі напередодні Всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі, на якому щорічно збираються найвпливовіші люди світу.

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Голова Oxfam Уінні Бьяніма заявила, що нерівність досягла приголомшливих масштабів, і розрив між найбагатшими і найбіднішими стрімко зростає.

Благодійна організація закликала владу держав світу до боротьби з ухиленням від сплати податків та поліпшення якості державних послуг, а також закликала законодавчо закріпити мінімальний розмір оплати праці та прожитковий мінімум, щоб сприяти більш рівномірному розподілу доходів.