Олланд оголосив у Франції надзвичайний економічний стан
14:28, 18 січня 2016Світ
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У Франції боротимуться з "хронічно високим" рівнем безробіття.
REUTERS
Президент Франції Франсуа Олланд ввів у країні надзвичайний економічний стан. Про це пише Financial Times.
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"Ми повинні прискорити зростання економіки і створювати більше робочих місць. Наша країна стикається зі структурним безробіттям дуже довго і потребує реформи", - заявив Олланд.
Президент також зазначив, що має намір включити до цієї кампанії програми профпідготовки для півмільйона людей і субсидії для малого бізнесу.
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