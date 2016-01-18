Олланд оголосив у Франції надзвичайний економічний стан

Президент Франції Франсуа Олланд ввів у країні надзвичайний економічний стан. Про це пише Financial Times.

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"Ми повинні прискорити зростання економіки і створювати більше робочих місць. Наша країна стикається зі структурним безробіттям дуже довго і потребує реформи", - заявив Олланд.

Президент також зазначив, що має намір включити до цієї кампанії програми профпідготовки для півмільйона людей і субсидії для малого бізнесу.