У Франції заборонили діяльність трьох культурних організацій мусульман

Три релігійні об'єднання, пов'язані з діяльністю мечеті в місті Ланьї-сюр-Марн, припинили свою діяльність на підставі рішення міністерства внутрішніх справ Франції, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Le Figaro.

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"У нашій країні немає місця організаціям, які закликають до тероризму або сіють ненависть", - заявив міністр внутрішніх справ Бернар Казнєв.

Видання відзначає, що це перша заборона на діяльність мусульманських організацій, пов'язаних з мечетями, після введення надзвичайного стану після паризьких нападів 13 листопада 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, після терактів у Парижі 13 листопада 2015 року прем'єр-міністр країни Мануель Вальс виступив із заявою про те, що Франція має намір припинити діяльність радикальних організацій в країні.