Затримано підозрюваного у справі про напад на жінок в новорічну ніч у Кельні

Про це заявив у понеділок, 18 січня, представник прокуратури міста Ульріх Бремер, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на агентство dpa.

26-річного алжирця підозрюють у сексуальних домаганнях та крадіжці мобільного телефону. За словами Бремера, це - перший випадок, коли взято під варту чоловіка, якого підозрюють у скоєні сексуального злочину. Досі правоохоронці затримували підозрюваних, яким висували інші звинувачення. Зокрема, йшлося про крадіжки та інші правопорушення.

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Алжирець поки що не висловився щодо висунутих йому звинувачень, зазначив Бремер. Його затримали разом з іншим чоловіком, якого підозрюють у крадіжці мобільного телефону. Обоє проживали в притулку для біженців у місті Керпені, що розташоване неподалік від Кельна.

За минулі вихідні поліція затримала ще одного алжирця, якого підозрюють у причетності до злочинів у Кельні. Під час перевірки у нього виявили вкрадений мобільний телефон. Загалом прокуратура веде розслідування щодо 21 підозрюваного. Під вартою - разом з трьома затриманими на вихідних - перебувають восьмеро чоловіків.

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Нагадаємо, у новорічну ніч в Кельні на привокзальній площі сталися напади на жінок. Близько ста мешканок міста і туристів повідомили про домагання і пограбування, які здійснювали чоловіки «арабської і північноафриканської» зовнішності.

У зв'язку з нападами поліція допитала 31 людину, 18 з них виявилися мігрантами, які очікують рішення про статус біженців у Німеччині.

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Голова поліції Кельна був відсторонений від посади через неадекватну реакцію відомства на напади. У ЗМІ повідомлялося, що поліцейські були бездіяльні.

Схожі напади також відбулися в Гамбурзі та Штутгарті.