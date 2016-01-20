Ді Капріо отримав нагороду Давоського форуму
Американський актор Леонардо Ді Капріо може порадіти ще одній премії, якою його нагородили у вівторок ввечері, 19 січня, на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.
Актор отримає премію "Сrystal Award" за його внесок у захист довкілля, передає Deutsche Welle з посиланням на dpa.
Створивши у 1998 році фонд "Leonardo DiCaprio Foundation", Ді Капріо виділив понад 30 мільйонів доларів на розвиток 70 інноваційних проектів у сфері захисту довкілля у 40 країнах.
Йдеться, зокрема, про захист морської фауни або видів тварин, яким загрожує вимирання, повідомили представники форуму у Давосі.
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"Чисте повітря та чиста вода, а також придатний для життя клімат - невід'ємні права людини", - сказав актор. Він звертає увагу не лише на "політичні аспекти" боротьби з глобальним потеплінням, але й на те, що йдеться про загрозу "нашого виживання".
За участь у соціальних ініціативах в різних сферах економічний форум у Давосі нагородив також китайську акторку Яо Чен, дансько-ісландського художника Олафура Еліассона, а також американського музичного продюсера will.i.am.
Раніше Ді Кіпріо отримав у США нагороду щорічної премії американських кінокритиків - Critics' Choice, як кращий актор за фільм "Легенда Х'ю Гласса".