У США вручили кінопремію Critics' Choice: кращим актором став Ді Капріо
09:18, 18 січня 2016Світ
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Кращою актрисою названа Брі Ларсон.
Кращим актором став Ді Капріо / kinopoisk.ru
У США вручили нагороди щорічної премії американських кінокритиків - Critics' Choice. Фільмом року визнана драматична стрічка "У центрі уваги". Кращими акторами - Брі Ларсон ("Кімната") і Леонардо Ді Капріо ("Легенда Х'ю Гласса"). Про це пише ABC News.
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"Божевільний Макс: Дорога люті" претендував на 13 номінацій, з яких отримав кращу режисуру (Джорджа Міллера), найкращий бойовик, найкращих актора і актрису бойовика (Тома Харді і Шарліз Терон).
Нагадаємо, кінопремія Critics' Choice Movie Awards вручається з 1996 року і є однією з найпрестижніших у США.
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