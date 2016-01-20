У Пакистані під час нападу бойовиків на університет загинули двоє студентів та професор

09:30, 20 січня 2016
Світ
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Поранення отримали 9 осіб.

Reuters

При захопленні університету Бача Хан загинули три людини. Про це повідомляє Al Jazeera.

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Під час атаки загинули двоє студентів і професор. Також в місцевій поліції повідомляють, що ліквідували двох бойовиків.

За даними місцевої влади, ще 63 студента врятували з будівлі.

Раніше повідомлялося, що від трьох до чотирьох бойовиків увірвалися до університету Бача Хан, названий на честь соратника Махатми Ганді, в місті Чарсадда, провінція Хайбер-Пахтунхва на північному заході Пакистану.

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