У Пакистані під час нападу бойовиків на університет загинули двоє студентів та професор
09:30, 20 січня 2016Світ
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Поранення отримали 9 осіб.
Reuters
При захопленні університету Бача Хан загинули три людини. Про це повідомляє Al Jazeera.
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Під час атаки загинули двоє студентів і професор. Також в місцевій поліції повідомляють, що ліквідували двох бойовиків.
Update:Snipers killed 2 more terrorists on roof top,total Terrorist killed so far 4.All buildings&roof top taken over by Army.op continues-3
— AsimBajwa (@AsimBajwaISPR) January 20, 2016
За даними місцевої влади, ще 63 студента врятували з будівлі.
Раніше повідомлялося, що від трьох до чотирьох бойовиків увірвалися до університету Бача Хан, названий на честь соратника Махатми Ганді, в місті Чарсадда, провінція Хайбер-Пахтунхва на північному заході Пакистану.
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