Число жертв нападу на університет у Пакистані зросло до 20, десятки поранених

Жертвами нападу бойовиків "Талібан" на університет в місті Чарсадда в Пакистані, за останніми даними, стали щонайменше 20 людей. Близько 50 людей поранено. Про це повідомляє Русская служба ВВС.

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Бойовики були заблоковані в крилі будівлі університету на другому і третьому поверхах. Більшість учнів та викладачів евакуйовані, але частина з них залишається в будинку.

Влада заявляє, що четверо нападників убито, перестрілка в університеті закінчилася. Вона тривала близько трьох годин. Будівля оточена, влада вважає, що нападники все ще знаходяться всередині.

Поки невідомо, скільки їх було і скільки з них все ще ховаються в будівлі університету.

За повідомленнями очевидців, у середу о 9.30 ранку за місцевим часом нападники потрапили на територію університету, перебравшись через огорожу.

Повідомляється про щонайменше двадцять тіл загиблих.

За словами представника "Талібан", напад на навчальний заклад було відповіддю на недавній наступ пакистанських військових на позиції талібів.