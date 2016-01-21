Європарламент ратифікував Угоду про асоціацію Косово та ЄС
Ратифікацію підтримали 486 депутатів, "проти" були 102, 81 – утримався.
Про це йдеться в офіційному релізі Європарламенту.
"Це дуже хороша новина і важливий крок до євроінтеграції Косово. Угода вступає в силу негайно і стане хорошим сигналом для громадян та економіки Косово. Крім того, вона сприятиме стабілізації у всьому регіоні", - зазначила депутат Ульріка Луначек.
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Угода передбачає політичний діалог, сприяє більш тісній співпраці у багатьох секторах, включаючи торгівлю, енергетику, охорону навколишнього середовища, а також сфери юстиції та внутрішніх справ.
Також вона містить положення, спрямовані на сприяння запровадженню стандартів ЄС в таких галузях, як конкуренція, закупівлі, інтелектуальна власність.