Маккейн пообіцяв докорінно переорієнтувати енергетику США
Не можна ж так залежати від імпорту нафти
Сенатор Джон Маккейн закликав побудувати 45 нових атомних електростанцій до 2030 року, щоб зменшити залежність США від імпорту нафти, повідомляє агентство AP.
За словами Маккейна, наявні в США 104 АЕС задовольняють близько 20 відсотків всієї потреби країни в електроенергії.
"Щороку самі тільки ці реактори запобігають таким же викидам в атмосферу, які роблять всі автомобілі в США разом узяті. І попри всю цю користь, за останні тридцять років ми не побудували жодної нової АЕС, - зазначив сенатор. - Більш того, ми практично втратили навіть виробничу базу, необхідну для їх будівництва".
Тому Маккейн пообіцяв, що в разі свого обрання на посаду президента США, він докорінно переорієнтує енергетику країни. "Треба відновити знання і навички у високотехнологічній галузі, які ми загубили за тридцять років стагнації", - наголосив кандидат від Республіканської партії.
Крім того, Маккейн планує щороку виділяти з державного бюджету 2 мільярди доларів на розробку екологічно чистих способів спалювання вугілля, щоб скоротити викиди парникових газів.