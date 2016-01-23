Олланд пропонує продовжити режим надзвичайного стану у Франції

Про це він повідомив на зустрічі з депутатами французької комуністичної партії, пише Європейська правда з посиланням на Le Figaro.

"Президент нам підтвердив, що вже розроблені кілька документів, які будуть представлені 3 лютого на засіданні Ради міністрів, серед них буде і документ про продовження режиму надзвичайного стану на три місяці", - цмтиує видання голову французької Компартії П'єра Лорана.

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Також повідомляється, що Олланд має звернутися з цим питанням до парламенту країни після 26 лютого, коли спливає термін дії цього режиму, запровадженого раніше.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент Франції Франсуа Олланд ввів у країні надзвичайний економічний стан. Зокрема, у Франції боротимуться з "хронічно високим" рівнем безробіття.