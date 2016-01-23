Байден заявив про готовність США і Туреччини до воєнної операції проти "Ісламської держави" в Сирії

Як повідомляє турецьке видання Daily Sabah, про це віце-президент США Джо Байден заявив після зустрічі з прем'єр-міністром Туреччини Ахметом Давутоглу у Стамбулі.

Читайте такожСША для боротьби з ІДІЛ розгорнуть сухопутну операцію в Іраку за участю елітної дивізії«Ми знаємо, що краще було б, якби ми могли досягти політичного рішення, але ми готові.., якщо таке рішення неможливе, і до воєнного рішення у цій операції та усунення «Ісламської держави», - сказав Джо Байден.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня міністр оборони США Ештон Картер повідомив, що США найближчим часом перекинуть в Ірак легендарну 101-у повітряно-десантну дивізію, яка візьме участь у боях проти ІДІЛ.