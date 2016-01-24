Міністр економіки Франції сподівається, що санкції з Росії знімуть цього літа
Міністр економіки Франції висловив надію на те, що вже цього літа санкції проти Росії будуть скасовані. Для цього, за його словами, необхідно дотримуватися умови Мінських угод.
Виступаючи перед бізнесменами, які візьмуть участь у сесії Російсько-французької ради з економічних, фінансових, промислових і торгових питань, яка повинна пройти в Москві, міністр економіки Еммануель Макрон заявив, що Франція сподівається на зняття санкцій з Росії, введених у зв'язку з подіями на сході України.
«Наша мета полягає в тому, щоб з'явилася можливість скасувати санкції проти Росії цього літа, якщо Мінські домовленості будуть дотримуватися», - цитує міністра агентство AFP, передає РБК.
Про можливість зняття санкцій з Росії в найближчі місяці на форумі в Давосі минулої п'ятниці говорив і державний секретар США Джон Керрі. За його словами, це стане можливим за умов сумлінного прагнення всіх сторін вирішити проблему виконання Мінських домовленостей.