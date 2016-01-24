Міністр економіки Франції сподівається, що санкції з Росії знімуть цього літа

Виступаючи перед бізнесменами, які візьмуть участь у сесії Російсько-французької ради з економічних, фінансових, промислових і торгових питань, яка повинна пройти в Москві, міністр економіки Еммануель Макрон заявив, що Франція сподівається на зняття санкцій з Росії, введених у зв'язку з подіями на сході України.

«Наша мета полягає в тому, щоб з'явилася можливість скасувати санкції проти Росії цього літа, якщо Мінські домовленості будуть дотримуватися», - цитує міністра агентство AFP, передає РБК.

Про можливість зняття санкцій з Росії в найближчі місяці на форумі в Давосі минулої п'ятниці говорив і державний секретар США Джон Керрі. За його словами, це стане можливим за умов сумлінного прагнення всіх сторін вирішити проблему виконання Мінських домовленостей.