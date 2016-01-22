Керрі допустив зняття санкцій проти РФ "упродовж наступних місяців"

Як повідомляє Reuters, про це Керрі сказав під час свого виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Керрі повідомив, що він і віце-президент США Джо Байден зустрілися з президентом України Петром Порошенком, щоб сприяти забезпеченню повного виконання Мінських домовленостей щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

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Держсекретар США зазначив, що вірить у можливість розв'язання ситуації на Донбасі, якщо обидві сторони докладатимуть достатніх зусиль та матимуть добросовісні наміри.

"Можливо у наступні декілька місяців досягнути реалізації Мінських угод та отримати ті умови, за яких санкції можуть бути відповідним чином... зняті", - наголосив Керрі.

Він пояснив, що для цього необхідно, щоб Мінські угоди були повністю виконані.