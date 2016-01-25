Путін звинувачує Китай в обвалі світових цін на нафту

Про це він заявив в ході міжрегіонального форуму "Загальноросійського народного фронту", який транслював телеканал "Росія 24".

"Китай — наш партнер, союзник, у нас з ними дуже добрі відносини, з китайцями, але на жаль, ви знаєте, і у них зараз є проблеми, темпи зростання в них серйозно страждають", - зазначив глава російської держави, передає Росбалт.

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На його думку, відбувається скорочення обсягу світової економіки, що впливає на вартість бареля нафти.

"Від того, що перевиробництво цього палива, воно не споживається сьогоднішньої економікою так, як це вважали економісти раніше. Це одна з причин сьогоднішніх труднощів", — сказав Путін.