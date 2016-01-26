У Парижі протестуючі таксисти перекривають дороги і палять шини, є постраждалий (фоторепортаж)

У вівторок вранці в Парижі розпочався масштабний страйк таксистів, авіадиспетчерів та держслужбовців, передає International Business Times.

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Сотні автомобілів таксі, до яких приєдналися також іспанські та бельгійські, заблокували кілька важливих перехресть і доріг, повідомляє Associated Press. Крім того, приблизно 1200 машин блокують рух до аеропортів і по кільцевій дорозі навколо Парижа.

Один з учасників протесту вже постраждав, коли мікроавтобус спробував прорватися крізь "блокаду" таксистів дорогою до аеропорту Орлі. Пасажирів буса змусили вийти з машини і йти пішки.

Пізніше на дорогах водії підпалили шини, поліція застосувала проти них сльозогінний газ.

Як відомо, таксисти протестують проти сервісу Uber (у Франції - VTC), який дозволяє через мобільний додаток орендувати машину з водієм. Таким чином, вважають протестувальники, вони потрапляють у нерівні умови: вартість традиційного маркування та обладнання таксі набагато вища, ніж встановлення Uber.

У свою чергу авіадиспетчери своїм страйком вимагають, щоби керівництво аеропортів збільшило кількість персоналу, знизивши робоче навантаження. Співробітники інших держустанов, в тому числі вчителі і працівники соціальної сфери, наполягають на необхідності підвищення зарплат.