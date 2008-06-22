Архів Громадянської війни в Іспанії переїде в Центр історичної пам'яті

Великий архів документів і фотографій часів Громадянської війни в Іспанії 1936-1939 рр., переїде з Мадрида до Саламанки, в новий Центр історичної пам`яті. Як пише лондонська газета The Guardian, Центр одержить 157 тисяч коробок, в яких містяться списки ув`язнених і страчених республіканців, доповіді франкістських цензорів, хроніка оборони Мадрида.

Три тисячі фотографій з "Архіву Рохо", зібрання світлин, зроблених в Мадриді за часів генерала республіканців Вісенте Рохо, вже виставлені в Саламанці. Цю колекцію почали збирати республіканці під час війни з тим, щоб задокументувати шкоду, завдану фашистами під час бомбардувань Мадрида. Організатори виставки звернулися до іспанців з проханням допомогти впізнати людей і сцени, увічнені на фотографіях.

Лента.ру