Обама лідирує у президентських перегонах у США

Демократ Барак ОБАМА закріплює лідерство в боротьбі за пост Президента США з республіканцем Джоном МАККЕЙНОМ.

Про це свідчать результати останнього опитування громадської думки, яке провів журнал Newsweek, повідомляє NEWSru.com.

За сенатора з Іллінойса Б.ОБАМУ зараз готові голосувати 51% американців, 71-річного Дж.МАККЕЙНА, який представляє в Сенаті штат Арізона, підтримують 36% жителів США.

У травні цього року і за Б.ОБАМУ, і за Дж.МАККЕЙНА, за підрахунками видання, була готова голосувати однакова кількість виборців - по 46%. Проте Б.ОБАМА суттєво розширив базу своїх прихильників за рахунок витіснення з передвиборних перегонів сенатора Гіларі КЛІНТОН.

Показово, що лише 14% респондентів задоволені тим напрямом, в якому рухаються США.

Б.ОБАМУ 51% респондентів вважають людиною, здатною здійснити зміни в Білому домі та в країні. У тому, що це вдасться зробити Дж.МАККЕЙНУ - однопартійцеві нинішнього Президента Джорджа БУША, - переконані 27% американців.

В опитуванні, яке проводили 18-19 червня, взяли участь 1010 дорослих жителів США. Максимально допустима статистична похибка - 4%.

Як повідомлялося, Г.КЛІНТОН приєднається до передвиборної кампанії Б.ОБАМИ й агітуватиме за нього.